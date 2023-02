San Valentino, Poste realizza una cartolina filatelica per festeggiare l'amore

"L'amore è...", Poste italiane dedica a San Valentino una cartolina agli innamorati Poste Italiane come ogni anno celebra la festa degli innamorati dedicando a San Valentino una cartolina filatelica. “L’amore è…” recita la cartolina del 2023. L’amore in ogni sua forma, per la vita, per il partner, per la famiglia, per gli amici, anche quelli a quattro zampe.

Un'occasione per chi desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina. "L’amore è…” recita la cartolina del 2023. L’amore in ogni sua forma, per la vita, per il partner, per la famiglia, per gli amici, anche quelli a quattro zampe. Con l’occasione, quest’anno presso l’ufficio postale con sportello filatelico di via Roma, è stato possibile oltre ad acquistare la cartolina anche lasciare un messaggio scritto che celebri l’amore. Un pensiero, una lettera, una poesia... Le dediche più belle sono state scelte e valorizzate in una campagna di comunicazione.

“L’iniziativa prende spunto dalla nostra cartolina filatelica dedicata a San Valentino – spiega la direttrice di Poste Palermo centro Daniela Azzara - che quest’anno ha dato la possibilità a tutti i nostri clienti di lasciare un messaggio, un pensiero, una frase su cosa è per loro l’amore e abbiamo scoperto svariate forme di amore e il desiderio di condividere le proprie emozioni”.

Nel video Daniela Azzara – Vincenza Cascio e Sebastiano Alfano – Teresa Cultrara e Fosca – Giuseppe Carollo e Stefano Acape.

