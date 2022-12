Palermo, biscotti gratis per i bimbi che leggono un libro: «Promuovere la cultura tra i più piccoli»

Biscotti gratis per i bambini che hanno che hanno portato un libro di fiabe usato nella saletta di "Porto&Riporto" all’hotel Mercure di via Mariano Stabile di Palermo. I pasticceri dell’albergo hanno offerto biscotti a tutti i bambini che hanno aderito all’iniziativa. L’obiettivo è quello di promuove la lettura tramite lo scambio dei libri usati e coinvolgere adulti e bambini.

I libri raccolti faranno parte della Biblioteca della nuova saletta di lettura creata all’interno della struttura alberghiera. «Abbiamo subito sposato il progetto per la promozione della lettura - dichiara Andrea Stancato direttore dell’hotel Mercure Palermo centro e dello Splendid Hotel Tormina - in particolare perché vengono coinvolti i bambini, che saranno i futuri promotori culturali della nostra terra. Già abbiamo raccolto un migliaio di libri lasciati dai tanti turisti che passano dal Mercure ed è per questo che pensiamo di portare l’evento anche nella nostra struttura di Taormina».

© Riproduzione riservata