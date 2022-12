Palermo, sorrisi, doni e musica per far stare bene anche il corpo: Natale speciale per i diversamente abili

Hanno tutto il diritto e la voglia di divertirsi, di stringere relazioni sociali, di ballare anche sopra una sedia a rotelle, di essere felici. I ragazzi dell’associazione "Il tesoro Ritrovato", dopo due anni di pandemia, hanno deciso di festeggiare il Natale in maniera speciale.

Hanno organizzato una grande festa con tanto di musica e scambio di regali perché non basta curare il corpo per stare bene, servono i sorrisi, gli amici, i momenti di condivisione. Lo sanno i volontari che vivono a fianco dei tanti ragazzi speciali scoprendo ogni giorno l’unicità di ciascuno.

Obiettivo dell’associazione "Il Tesoro Ritrovato" è portare in giro le abilità, i talenti che ciascuno possiede in un’ottica di vera inclusione. Tra i tanti laboratori di fotografia, cucina e recitazione, l’associazione è anche un’affermata compagnia teatrale che ha calcato le scene dei palcoscenici più prestigiosi.

Dal Teatro Biondo al Golden di Palermo, gli attori normodotati e diversamente abili hanno recitato insieme in commedie brillanti e in rappresentazioni dai temi importanti come la Shoah, il razzismo e la legalità. Gli attori sono al lavoro in questo momento perché a partire già da gennaio torneranno in scena con i loro spettacoli per gli studenti di numerose scuole. E il pubblico, ancora una volta, si alzerà in piedi e applaudirà riconoscendo non la fragilità e la disabilità degli attori ma la loro immensa bravura e la loro straordinaria ricchezza.

Intervista a Giovanni Italiano (volontario) e Giovanna Allotta (presidente associazione)

