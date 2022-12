Palermo, un conforto per Natale ai soli e ai senzatetto dalla Missione San Francesco

Il Natale è la festa più bella dell’anno ma così dovrebbe essere per tutti. Quando però si vive in strada e non si ha nulla, né una casa né una famiglia con cui festeggiare, il Natale potrebbe essere un giorno uguale a tutti gli altri.

A loro pensa l’associazione di volontariato Missione San Francesco dei frati minori Cappuccini di Palermo che ogni giorno accoglie 80 persone e assicura loro un pasto caldo. Da 25 anni, quotidianamente, i 60 volontari cucinano e apparecchiano per i poveri della città. Chiedono aiuto tanti senzatetto, extracomunitari, persone sole che oltre al pasto caldo ricevono anche sostegno, ascolto, amicizia e conforto. Il direttore responsabile è Fra Domenico Spatola. Il coordinatore della mensa, Mimmo Scafidi.

Parla Mimmo Scafidi, coordinatore dell'associazione

