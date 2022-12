Monopoly Palermo nelle scuole: studenti della Pertini scoprono la città giocando sul tabellone

Il Monopoly Palermo arriva nelle scuole con le Vie dei tesori. I bambini dell’istituto comprensivo Sperone-Pertini scoprono le strade, i mercati, le attività, gli angoli e i monumenti della città e disegnano la loro Palermo, con pulizia e illuminazione, aree verdi e zone per gli animali.

Dopo aver fatto giocare grandi e piccoli in piazza Massimo, durante l’ultimo weekend del festival di ottobre, adesso Monopoly Palermo approda anche nelle scuole con i suoi “laboratori di urbanistica partecipata” per coinvolgere i bambini nella conoscenza e nell’amore per la città e stimolarli a raccontare il territorio che vivono e che desiderano.

Gli studenti della seconda media dell’’istituto hanno giocato sul grande tabellone e creato la loro “città immaginaria”. Questo è l’avvio di un percorso, sostenuto dalla città metropolitana, che vedrà tabelloni del Monopoly Palermo arrivare in 30 scuole delle città e dei borghi del Palermitano insieme con le istruzioni per realizzare il laboratorio di urbanistica partecipata. Al termine del percorso, l’anno prossimo, tutto il materiale raccolto andrà a realizzare un tabellone del Monopoly prodotto dai bambini, che sarà presentato in un evento pubblico.

Intervista alla preside Antonella Di Bartolo – Laura Anello ideatrice de Le vie dei Tesori – Giuseppe Mancuso vicepresidente del Consiglio comunale.

