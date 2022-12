Vicebrigadiere compie cento anni, grande festa tra i carabinieri a Palermo

Ha festeggiato i suoi 100 anni in quella che è stata la sua seconda casa e la sua famiglia per tutta la vita, l’Arma dei carabinieri. Antonio Monterosso vicebrigadiere in congedo, è nato l’11 dicembre 1922 ed è stato nell’Arma dei carabinieri per 36 anni.

Per il suo traguardo è stato accolto e festeggiato dai colleghi e dall’associazione nazionale dei Carabinieri, accompagnato dalla sua famiglia presso la caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa del Comando “Legione dei Carabinieri” di Palermo. Per l’occasione è giunto da Capo d’Orlando, il commilitone Antonino Mazzone di 101 anni.

Lui è stato nell’Arma dei carabinieri 49 anni, 6 mesi e 13 giorni. A festeggiare con i centenari anche il generale Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri e in rappresentanza del Comune di Palermo, l’assessore Aristide Tamajo.

Interviste al centenario Antonio Monterosso, al figlio Girolamo Monterosso, all’altro centenario Antonino Mazzone e al generale Rosario Castello.

