Ripartono le feste parrocchiali: spettacolo e processione a Monreale

Dopo due anni di fermo ripartono le feste parrocchiali. In attesa della processione di oggi, 11 settembre, ieri sera centinaia di persone hanno assistito allo spettacolo organizzato dal comitato per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Rosario di Villaciambra, nell'atrio della scuola materna, messo a disposizione dal comune di Monreale.

Si sono esibiti la giovanissima cantante emergente Flavia Bargione, la coppia di ballerini Tiziana Nocera e Giovanni La Placa, e il comico Sasà Salvaggio. La serata è stata presentata da Daniele Guglielmo. Alla fine il sorteggio di vari prodotti. L'intero incasso della serata è stato devoluto alla Caritas.

Nel video le interviste a Flavia Bargione, al sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, al parroco e direttore della pastorale giovanile di Sicilia Gaetano Gulotta, all'organizzatore di eventi Daniele Guglielmo, al comico Sasà Salvaggio.

