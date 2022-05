Bici alimenta un pianoforte elettrico, a Palermo flashmob per l'ambiente

La musica e una pedalata. Flash mob di Floriana Franchina ieri in piazza Politeama a Palermo, una iniziativa per l'ambiente intitolata “La voce della Terra è ogni giorno”, organizzata in collaborazione con la Legambiente Sicilia.

Una bicicletta, grazie alla pedalata, ha alimentato un pianoforte elettrico la cui musica ha risuonato per le vie del centro. L'obiettivo? Attraverso la sua esibizione, Floriana Franchina, compositrice e primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, ha voluto lanciare il messaggio per l'ambiente affinchè ogni giorno sia la Giornata della Terra.

"Tutto ciò muove le coscienze e ci aiuta ad essere più solidali nei confronti della casa che abitiamo”, ha detto la Franchina, che in occasione del flash mob ha suonato alcuni brani tratti dal suo album “Halite” e uno degli inediti tratti dal suo nuovo album dal titolo “Errante”, in uscita a maggio per l’etichetta Belive Digital.

Chi è Floriana Franchina

Nata a Sant'Agata di Militello in provincia di Messina, Floriana Franchina ha iniziato lo studio del pianoforte e del flauto a 9 anni, sotto la guida del padre. Si è diplomata con il massimo dei voti e la lode in flauto con il maestro Giorgio Zagnoni e in pianoforte con Bruna Bruno, presso il Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna. É risultata vincitrice di oltre 100 concorsi nazionali ed internazionali con entrambi gli strumenti. Ha collaborato con l'Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado, l'Orchestra Filarmonica di Torino, il Teatro Comunale di Bologna, l'Accademia dell'Orchestra Mozart di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Massimo di Palermo, l'Orchestra Filarmonica di Bologna. Collabora come primo flauto con l'Orchestra Sinfonica Siciliana con la quale ha anche suonato da solista al pianoforte nel 2017 e nel 2018 al flauto diretta dal maestro Hans-Jörg Schellenberger.

Ha partecipato a diverse tournée in Giappone e in Cina con l'Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna e in Oman con l'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. In qualità di vincitrice della borsa di studio devoluta dal Maestro Claudio Abbado e dalla Scuola di Musica di Fiesole ha tenuto un recital per flauto e pianoforte nel prestigioso palazzo Strozzi di Firenze. Ha suonato anche presso la Royal Albert Hall di Londra in seguito alla vittoria del Grand Prize Virtuoso ed è stata vincitrice anche di una Tournée in Asia, Corea, Giappone e Stati Uniti. È attualmente primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana.

