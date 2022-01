"Dai Sansoni ai tamponi è un attimo". Federico è positivo: "Sto bene e... vaccinatevi"

Il Coronavirus colpisce anche i Sansoni. Dallo scorso 3 gennaio, Federico è positivo dopo essere entrato in contatto con il papà, che a sua volta era stato contagiato fuori casa. Federico sta bene e invita tutti a vaccinarsi.

«Qui a casa siamo tutti vaccinati con la terza dose e questa è stata la nostra fortuna - ci racconta al telefono -. Sono risultato positivo al molecolare con una carica virale veramente bassa, sono asintomatico e sto bene. Mio papà, invece, ha avuto la febbre per un giorno e qualche dolore. Ci siamo preoccupati, abbiamo sempre cercato di tutelarlo in questi due anni ma alla fine il virus ci ha beccato. Fortunatamente, però, siamo vaccinati».

Federico rassicura sulle condizioni del fratello Fabrizio: «In questi giorni è stato lontano da me, ha effettuato diversi tamponi ed è sempre risultato negativo».

«Un ringraziamento va a tutte le persone che ci seguono, per il calore e l’amore che mi hanno trasmesso dopo l’annuncio della positività sui social. Adesso - conclude Federico che non ha perso il buonumore - sto giocando a nascondino in quarantena nella mia stanza fino al “tampone libera tutti” di negativizzazione».

E in esclusiva per Gds.it accetta di registrare un video. Un video... strano, senza Fabrizio accanto a lui.

© Riproduzione riservata