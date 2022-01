Sansoni, Federico è guarito dal Covid: "Le nostre posizioni sul virus le conoscete, chiediamo rispetto"

Tornano a riabbracciarsi i Sansoni. Federico è guarito dal Covid ed è lui stesso che lo annuncia su Facebook "NEGATIVO. Adesso che sono guarito, e avendo già la terza dose sono un Super Sayan? Chiedo per Goku!"

Lo scorso 4 gennaio aveva annunciato la sua positività e contattato telefonicamente ci aveva spiegato che era stato contagiato dal papà, che, a sua volta, aveva preso il virus fuori casa. Federico, in quell'occasione, aveva invitato tutti a vaccinarsi. "Qui a casa siamo tutti vaccinati con la terza dose e questa è stata la nostra fortuna - ci aveva racconta al telefono -. Sono risultato positivo al molecolare con una carica virale veramente bassa, sono asintomatico e sto bene". E così dopo 8 giorni di isolamento, Federico è "libero".

Federico e Fabrizio hanno inoltre voluto allegare anche un commento al loro ultimo post: "Ci piace condividere con voi sempre quello che pensiamo possa essere interessante e d’esempio. Non ci siamo mai impegnati per cercare di dare l’immagine migliore di noi, perché noi siamo esattamente per come ci vedete. Ci piace sceneggiare le idee che nascono dalla nostra fantasia che si basa sempre, comunque, su solide realtà. Non vogliamo entrare in merito sulla questione virus, vaccini o quarantene perché conoscete la nostra posizione - sottolineano - e ci piacerebbe che, anche se non condivisa da alcuni di voi, venisse almeno rispettata. Nonostante tutto, noi non riusciamo ad odiare nessuno perché abbiamo un profondo rispetto per ogni essere vivente ma in alcuni commenti abbiamo visto troppo odio, troppa foga di avere ragione, troppa superficialità".

"Adesso, a prescindere da tutto, vogliamo tornare a raccontare storie e pezzi di vita che esulano da questa camurria della pandemia. E per chi non conosce il termine lo può cercare su Google. Anzi commentate con la definizione, per chi la sa, del termine “camurria” che tanto é sinonimo di pandemia! Vi vogliamo bene, Fabri e Fede", concludono.

