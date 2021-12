L'impegno dei salesiani all'Albergheria, Lorefice: "Opera incisiva per Palermo"

Un impegno costante verso il quartiere dell’Albergheria a Palermo. Si è svolto questa mattina il convengo annuale organizzato dall'Unione ex allievi "Don Bosco-Ranchibile" di Palermo, dal titolo: "L'opera sociale dei salesiani tra memoria e profezia".

L'iniziativa, alla quale ha preso parte anche l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, è servita a ricordare e promuovere le buone pratiche fin qui adottate nei confronti degli ultimi da parte dell'Opera salesiana in un quartiere come l'Albergheria.

"Il vangelo è molto presente in un territorio come l'Albergheria - commenta monsignor Lorefice in questo video -, significa che Giovanni Bosco continua la sua opera ancora adesso attraverso coloro che lo seguono. I nostri salesiani possono continuare a incidere nella costruzione della città umana".

Al centro del convegno anche il "Focus sulla situazione attuale in città: la rete sociale del quartiere Ballarò", a cura di Massimo Castiglia, presidente della Prima circoscrizione: "All'Albergheria c'è ancora tanto da fare - commenta Castiglia -, ma i 102 anni di impegno dei salesiani hanno trasmesso un metodo su come affrontare questo quartiere con le sue criticità".

Nel video le interviste a Lorefice, Castiglia e ad Armando Celone, presidente Unione ex Allievi Don Bosco.

