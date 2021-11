A Palermo al via Talenti, progetto per l'inserimento lavorativo di donne vittime di violenza

Nuova vita alle donne vittime di violenza dai 16 ai 60 anni. Al via “Talenti”, un progetto integrato che vede in campo associazioni e istituzioni, finanziato attraverso l’Avviso 19/2018 dell’assessorato regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro. L'obiettivo è sostenere l’inclusione socio-lavorativa di donne vittime di abusi e violenza attraverso l'impegno di Aeffe Ente di Alta Formazione (https://www.aeffeacademy.it) che si avvale della partnership di Confesercenti Sicilia, della cooperativa sociale Pantogra e del Comune di Palermo.

“Soggetti diversi per provare ad attivare una presa in carico globale della persona e progetti individuali”, dice il direttore di Aeffe, Maria Pia Pensabene. “Ogni donna che subisce violenza ha una sua storia e un proprio background. Tutte però hanno bisogno di intraprendere percorsi di autonomia e l’inserimento in ambienti lavorativi, in questo senso, ha un’importanza decisiva”, dice la coordinatrice del progetto Maria Landini.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede di Confesercenti Sicilia. "Ci occuperemo sia di coinvolgere le aziende iscritte all’associazione nella fase di stage che di attivare i tirocini di inserimento socio-lavorativo post formazione - dice Francesca Costa, vicepresidente di Confesercenti Sicilia -. Crediamo nella voglia di riscatto di queste donne e siamo convinte che possa essere un valore aggiuntivo in un’attività commerciale”.

"Talenti" - saranno selezionate 12 donne tra i 16 e i 60 anni compiuti, domiciliate in strutture, case o famiglie di accoglienza siciliane - si occuperà della presa in carico della persona con colloqui di orientamento e una formazione attraverso un corso per Collaboratrici di sala e bar (500 ore in totale di cui 200 ore di stage in azienda). Ci sarà un tirocinio di inserimento socio-lavorativo di 12 mesi durante i quali le partecipanti riceveranno una borsa mensile di tirocinio di 500 euro. Nel progetto, che prevede anche l’accompagnamento al lavoro con un servizio di orientamento specialistico, un servizio di accompagnamento al lavoro, e il servizio di collocamento intensivo alla ricerca di lavoro. Info su www.aeffeacademy.it

Nel video le interviste a Francesca Costa vicepresidente Confesercenti Sicilia, e a Maria Landini, coordinatrice del progetto.

