Manuela Arcuri a Palermo passa davanti al Cubo di Carapezza: «Christian, sei tutti noi»

A due giorni dalla fine della sfida arriva il tributo a Chistian Carapezza di Manuela Arcuri. L'attrice è a Palermo per promuovere l'apertura del punto vendita Grandarredo al centro commerciale Conca d'Oro. E naturalmente non le è sfuggita quella stanza di vetro 2 metri x 2, The Cube, dove l'illusionista palermitano è chiuso senza mangiare da diciotto giorni ormai. Ne uscirà sabato e iscriverà il suo nome nel Guinness dei Primati: venti giorni nel Cubo.

Da qui, da parte della showgirl, la decisione di promuovere e incoraggiare l'impresa di Christian Carapezza con una storia in diretta sul suo profilo ufficiale Instagram. «Christian, sei completamente matto, ma noi apprezziamo la follia umana», gli dice Manuela, piazzandosi proprio davanti a lui. Poi l'incoraggiamento: «Christian, sei tutti noi. Speriamo di vederti venire fuori da lì sabato. Dai che ce la fai».

© Riproduzione riservata