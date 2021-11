In una stanza di vetro senza mangiare per 20 giorni: la sfida dell'illusionista palermitano Christian Carapezza

Christian Carapezza ha dato il via alla sua nuova impresa “The Cube”. Starà, cioè, chiuso in un piccolo cubo di vetro trasparente, di 2 metri per 2, per circa venti giorni. I fan possono recarsi al centro commerciale Conca D’Oro per guardare da vicino la cabina in cui l’illusionista palermitano vive.

È provvista di un lettino e di una grande postazione con computer, alla quale Carapezza sta praticamente tutto il giorno. Oltre ad aggiornare il diario di bordo digitale, l’illusionista condivide post e fa dirette sui social, comunicando con i curiosi e i followers che intendono commentare la sua sfida.

Ciò, inoltre, avviene sotto gli occhi di tutti. Perché il cubo non ha tende, e ha inoltre una webcam che manda in streaming, ventiquattrore su ventiquattro, la sua vita. Lui nel frattempo potrà soltanto bere, mai mangiare, e quando toccherà andare in bagno lo farà attraverso una piccola latrina, che di volta in volta la Guardia Civile provvederà a svuotare.

Si tratta dunque di una sfida fisica e mentale non da poco. Se Carapezza, che è già autore di spettacoli di fama internazionale, riuscirà nella sua impresa, potrebbe addirittura rientrare nel Guinness dei primati.

