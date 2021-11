Palermo, quarto giorno dentro al cubo per l'illusionista Carapezza: "Dormo poco ma sto bene"

Christian Carapezza è al quarto giorno di digiuno all'interno del piccolo cubo di vetro trasparente, di 2 metri per 2, allestito presso il centro commerciale Conca d'Oro di Palermo e lì dovrà stare ancora per poco più di due settimane. Oggi ha inviato, tramite gds.it, un saluto ai suoi fan e ha raccontato come sta trascorrendo questi giorni. "Terza notte passata bene, ho dormito poco anche a causa del vento ma sta andando bene - ha affermato -. Non sto soffrendo la fame, come immaginavo, i primi giorni stanno trascorrendo sereni".

L'illusionista, impegnato in una sfida fisica e mentale non da poco, ha poi fatto vedere il lettino "dove riposo qualche ora di notte", la postazione con il computer, che gli serve per aggiornare il diario di bordo digitale, condividere post e fa dirette sui social, comunicando con i curiosi e i followers che intendono commentare la sua sfida.

Carapezza ha poi fatto notare come la barba stia crescendo e che l'impresa di star chiuso nel cubo per 20 giorni sta proseguendo per il meglio.

