Palermo, i Soldi Spicci girano un film a Villa Trabia: "Così raccontiamo i social"

Dopo tre settimane di riprese a Castellammare del Golfo, ieri primo ciak palermitano per "Un Mondo Sotto Social", il film di Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, in arte I Soldi Spicci, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited.

Il duo comico siciliano, popolarissimo e amatissimo sul web, si appresta a concludere le riprese del film, che li vede nella doppia veste di attori protagonisti e per la prima volta anche di registi, a Palermo. Fino al 20 ottobre la troupe sarà impegnata nei locali della biblioteca comunale di Villa Trabia. “Non potevamo non concludere il film a Palermo – spiega ai microfoni di Gds.it Claudio Casisa - siamo qui per girare il finale”.

“Villa Trabia è un posto bellissimo – continua Annandrea Vitrano – immerso nel verde, nella nostra Palermo, l'abbiamo scelto perché esteticamente, per quello che dobbiamo raccontare, è perfettamente in linea”.

Ma del film cosa si può dire? “Il film parla dei social – spiega Annandrea -, della nostra epoca, della nostra generazione”. “Abbiamo voluto raccontare una storia partendo dal nostro mondo, - continua Claudio – il mondo del web e degli influencer. Vogliamo parlare un po' del mondo da cui veniamo sperando di lasciare un bel messaggio”.

Il film sarà distribuito nel 2022 da Medusa. “Quand'è che usciamo?”. Claudio e Annandrea, simpaticissimi, ci scherzano su: “Ancora non si sa, o meglio: ancora non ve lo possiamo dire. Per ora fateci finire di girare!”.

