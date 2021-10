I Me contro Te si sposano, arriva la proposta di matrimonio: in un video Luì regala l'anello a Sofì

Luì e Sofì si sposano. È stata proprio la coppia di youtuber di Partinico ad annunciarlo stamattina attraverso il consueto video giornaliero.

Dopo 9 anni di fidanzamento, dunque, la coppia più amata dai giovanissimi ha deciso di compiere il grande passo. I due, mesi addietro, avevano confermato l'intenzione di sposarsi ma adesso è arrivato il fatidico momento. In una romantica cornice sul lago di Como, Luigi Calagna elegantissimo si è inginocchiato alla sua Sofia Scalia donandole l'anello.

"Luì ha fatto la vera proposta di matrimonio a Sofì regalandole l'anello e chiedendole di sposarla! Un video magico e super romantico al lago di Como con sottofondo Principessa la versione italiana della nostra canzone Princesa!", questo quanto scritto oggi sul canale youtube della coppia.

Immediati i commenti dei tanti appassionati, felici per la bella notizia che arriva ad un mese dall'annuncio del loro terzo film: "Me contro Te Il Film - Persi nel tempo". Precedentemente la coppia aveva sbancato il botteghino con il primo lavoro: "Me contro Te - Il film. La vendetta del Signor S" e recentemente con "Me contro Te Il Film - Il mistero della scuola incantata".

