Palermo, la ruota panoramica del Politeama in movimento ma è una prova: in funzione da giovedì

La ruota panoramica eretta davanti al teatro Politeama di Palermo, in piazza Ruggero Settimo, entra in funzione, anche se soltanto per una prova. Tantissimi i palermitani, questa mattina, con il naso all'insù per ammirare la struttura alta 32 metri realizzata da Aperol.

Una trovata pubblicitaria, battezzata Aperol Cheer Machine, che permetterà a chiunque consumi un Aperol Spritz di ricevere un braccialetto che darà accesso alla ruota panoramica. Per un giro dall'alto sarà necessario essere maggiorenni ed essere muniti di Green Pass.

I lavori per la realizzazione della struttura dovrebbero essere completati martedì e la ruota sarà in funzione per tre giorni: da giovedì 7 fino a sabato 9 ottobre.

Sotto la ruota panoramica, che sui social ha destato alcune polemiche fra gli internauti, ci saranno anche alcuni stand, l'accesso è a pagamento e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Alla somma raccolta si aggiungerà una donazione di Aperol (che per il suolo pubblico ha pagato 70 mila euro al Comune di Palermo): che ha proposto all'amministrazione di Palazzo delle Aquile di ristrutturare il Palchetto della Musica, spesso oggetto di atti vandalici.

