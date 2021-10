La ruota panoramica di Aperol a Palermo, girerà davanti al Politeama

L’enorme ruota panoramica di Aperol arriva a Palermo, in piazza Ruggero Settimo, proprio di fronte al Politeama Garibaldi. Gli operai sono al lavoro per completarla entro giovedì ,quando sarà attivata sino alla domenica successiva.

Un evento pubblicitario legato al famoso aperitivo che ha già riscosso un notevole successo a Bari e che ora verrà replicato in città. Le persone potranno realizzare in tempo reale un video e prendere parte alla catena di brindisi più lunga del mondo. Sulla ruota panoramica targata Aperol si potrà fare anche sfoggio della propria voce col karaoke.

Per partecipare all’iniziativa dell’Aperol Cheer Machine occorre ordinare un Aperol Spritz in alcuni locali della città che saranno indicati nel sito della Aperol, insieme al drink si riceverà un braccialetto col quale si avrà diritto ad accedere nelle cabine della ruota e godere del panorama dall’alto.

© Riproduzione riservata