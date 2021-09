Il video con la messa in inglese: ecco le nozze reali all'interno del Duomo di Monreale

Il comunicato ufficiale diffuso stamattina dalla Real Casa di Bordone delle Due Sicilie

«Come annunciato pubblicamente nel maggio dell’anno 2020 - giusto assenso fornito dal Capo della Real Casa delle Due Sicilie S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone della DueSicilie e Orléans Duca di Calabria e Conte di Caserta, Gran Maestro dell'Insigne e RealeOrdine di San Gennaro e del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, etc.secondo le previsioni dei Regi Decreti del 1829 e del 1836 - si partecipa che oggi 25 settembre presso il Duomo di Monreale (Sicilia, Palermo) S.A.R. il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Noto, primogenito della LL.AA.RR. i Duchi di Calabria, contrarrà matrimonio con Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, figlia minore del Rt.Honourable Lord James Randolph Lindesay-Bethune, XVI Conte di Lindsay, XVI LordParbroath, XXV Lord Lindsay of the Byres, XV Lord Kilburnie, Kingsburn and Drumry e diLady Diana Mary Chamberlayne-Macdonald Contessa di Lindsay. Le nozze saranno benedette da Sua Em.za Rev.ma il Signor Cardinal Gerhard Ludwig MüllerDiacono del Titolo di Santa Agnese in Agone, Prefetto Emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede e Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Dopo la celebrazione seguirà un ricevimento in onore della LL.AA.RR. I Duchi di Noto presso il Palazzo Reale di Palermo, eccezionalmente ospitato per la sensibilità dell’ On. Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. La Famiglia Reale, grata per la calorosa accoglienza ricevuta e l’attenta disponibilità delle Istituzioni, esprime particolare gratitudine all’On. Gianfranco Micciché Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, all’On. Nello Musumeci Presidente della Regione Siciliana ed al Vice Presidente On. Prof. Gaetano Armao, al Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando, all’Arcivescovo di Monreale S.E.R. Mons. Michele Pennisi e al Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, al Segretario Generale dell’Assemblea Regionale Siciliana Dott. Fabrizio Scimé e al Direttore Generale della Fondazione Federico II Dott.ssa Patrizia Monterosso».

© Riproduzione riservata