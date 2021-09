"La domenica Favorita", Palermo riapre il parco: eventi al via fra cultura, natura e sport

Presentata a Villa Niscemi l'edizione 2021 de "La domenica Favorita", presenti il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando e i fondatori del Comitato della manifestazione, Nicola Fabio Corsini, Marco Lampasona e Nicola Tricomi.

Si tratta del progetto di valorizzazione del Parco reale della Favorita e riserva orientata di Monte Pellegrino.

L'avvio è previsto, con l'evento inaugurale, domenica prossima: seguiranno, attraverso lo schema delle edizioni precedenti, le numerose attività che si realizzeranno nelle quattro domeniche successive: 3, 17, 24 ottobre e 7 novembre.

Cultura, natura, sport e intrattenimento, saranno i motivi di fondo che uniranno tutte le iniziative e gli eventi del programma sviluppato e realizzato dai numerosi partner che saranno presenti nelle giornate di svolgimento del programma.

"Finalmente torniamo a vivere pienamente il parco della Favorita con una manifestazione che è entrata nel cuore dei palermitani - dice Orlando - Perché quest'area verde, la più grande in Europa all'interno di un contesto urbano, è sì uno straordinario parco ma rappresenta al contempo la stessa città di Palermo. Un legame profondo che si potrebbe riassumere con l'espressione 'la Favorita è Palermo e Palermo è la Favorita'. Ed è questo l'obiettivo che da anni l'amministrazione comunale porta avanti anche grazie a questa manifestazione: fare del parco un grande simbolo internazionale della città come lo è riconosciuto in tutto il mondo, ad esempio, il Teatro Massimo". Per il sindaco "dopo il lockdown causato dalla crisi pandemica ritorna, dunque, una straordinaria manifestazione che è un immancabile occasione per riassaporare una delle grandi bellezze della nostra città e per imparare ad averne cura, vivendole in maniera consapevole".

