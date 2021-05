A Palermo arrivano i cartelli stradali per tutelare i ciclisti, si comincia alla Favorita e in viale dell’Olimpo

A Palermo arrivano i primi cartelli che invitano gli automobilisti ad avere attenzione ai ciclisti. Su sollecitazione delle associazioni ciclistiche della città e in condivisione con la Consulta delle biciclette, l'Ufficio Mobilità urbana ha data mandato ad Amat di posizionare cartelli stradali che indicano agli automobilisti che su quella strada circolano ciclisti e di garantire la distanza di 1,5 metri. I primi cartelli saranno posti lungo la Favorita e in Viale dell'Olimpo, strade altamente frequentate dai ciclisti palermitani.

“È un segnale di attenzione ai ciclisti e una misura che mette in sicurezza chi ha scelto la mobilità dolce - afferma il sindaco Leoluca Orlando – rappresenta un ulteriore contributo al cambiamento culturale della città e conferma la sensibilità dell'amministrazione comunale nei confronti della mobilità sostenibile.”

“Siamo consapevoli che non bastano i cartelli per impedire gli incidenti – sottolinea l’assessore alla mobilità Giusto Catania – tuttavia è importante attuare un’azione pedagogica e culturale per promuovere il rispetto dei ciclisti, soprattutto nei tratti stradali condivisi con le automobili.”

