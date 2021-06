Palermo, Discesa Masaniello torna pulita dopo mesi di incuria: "Piante e murales per migliorare la strada"

Discesa Masaniello, piccolo tratto di strada tra via Napoli e via Venezia, torna pulita dopo mesi di incurie; immondizia e urine la rendevano inaccessibile, e proprio a partire dalla segnalazione di alcuni abitanti del quartiere, oggi, commercianti e residenti si sono dati una mano per portare la discesa a nuova vita. A coordinare i lavori è stato il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao, che racconta: “questa mattina la Rap ha pulito con l’idrante, disinfettando i gradini, e poi spontaneamente, per il bene comune e per il desiderio di decoro, gli abitanti hanno cooperato per migliorare la strada”.

Nel frattempo una vecchia saracinesca, luogo in cui si raccoglieva sporcizia, è stata coperta momentaneamente con dei pannelli, poi stuccati, su cui i bambini del quartiere e il pittore Sebastiano Caracozzo hanno dipinto un murales che ha per soggetto la madre terra.

“È un modo per dire che se ognuno di noi facesse qualcosa non aspetteremmo sempre la manna dal cielo”, commenta Nicolao. Sono state poi donate delle piante, mentre l’occorrente per ridipingere ringhiera e pannelli, come testimonia Cosimo Ciminna, è stato fornito dalla ferramenta che si affaccia proprio sulla discesa. “Speriamo che questo segnale che stiamo dando susciti un po’ di interesse ad altri per mantenerlo. La città dovrebbe essere amata da noi che la abitiamo”, conclude Anna Carino, proprietaria di un’erboristeria all’angolo.

