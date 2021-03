Palermo, a piazza Don Bosco olio d'oliva in vendita per sostenere la lotta ai tumori: l'iniziativa di Lilt

Oggi a Piazza Don Bosco a Palermo si è svolta un’iniziativa promossa da Lilt, Lega italiana per la Lotta contro i Tumori, e Cia-Agricoltori Italiani nell’ambito della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica. Con un libero contributo, infatti, i cittadini hanno potuto portare a casa delle bottiglie di olio extra vergine d’oliva, per l’occasione donate dall’Associazione olivicola Aip Olivo.

“Oggi non potevamo che essere qui presenti - ha detto Salvatore Maimone, direttore regionale Confederazione Italiana Agricoltori - a sostenere e promuovere la prevenzione contro i tumori, donando il nostro pregiato olio di oliva extra vergine: l’oro verde nella dieta mediterranea, un antiossidante naturale”.

L’olio evo rientra appunto tra gli oli sicuri che possono essere serviti alle persone che hanno dovuto combattere il tumore, sottoponendosi per esempio a interventi di esportazione: soggetti che devono seguire diete particolari, ricche di cibi antiossidanti.

“Bisogna curare il nostro star bene, in modo da non ammalarsi - ha detto quindi Francesca Glorioso, presidente Lilt Palermo - i tumori oggi sono più guaribili, specie quelli che colpiscono la mammella delle donne, e questo si deve proprio alle visite preventive, eseguite in periodi non sospetti hanno consentito di prendere in tempo il tumore”. Inoltre, come sottolinea Raffaele Migliore, presidente Aip Olivo e presidente Cia centro Sicilia: “l’olio è un prodotto nostro, siciliano, ne abbiamo in quantità, e oltre ad aiutare i malati oncologici fa bene a tutti”.

