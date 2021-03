Pasqua solidale, a Palermo l’UovAllegro per i bimbi delle case famiglia e centri di accoglienza

Anche la Pasqua diventa solidale con la nuova iniziativa di Antonella Lanzarone e Angela Pecoraro, due palermitane impegnate nel sociale che a Natale si sono fatte promotrici di un progetto di solidarietà per le persone più bisognose. Nel periodo natalizio avevano raccolto più di 10 mila ‘Scatole Scaldacuore’, doni creati da cittadini generosi, da regalare a famiglie indigenti, a bambini in case famiglia e a persone senza dimora.

“Ringraziamo tutti per aver partecipato alla raccolta natalizia - dice Angela - I vostri doni sono stati apprezzatissimi, ed è stato molto emozionante vedere i video e le foto dei bambini che li scartavano. In tanti ci avete chiesto di continuare a fare qualcosa per i bimbi che non hanno nulla”.

Così ecco l’UovAllegro, stavolta destinato esclusivamente ai bambini ospiti di case famiglia e di centri di accoglienza, perché, come dice Angela: “sono quelli che hanno maggiore bisogno di affetto e calore in questo periodo”. L’uovo può essere creato artigianalmente, avvolgendo nella carta colorata cioccolata, un gioco o un bijoux e l’immancabile biglietto di auguri, che, racconta Antonella, “è stato l’elemento più apprezzato a Natale, perché ha scaldato il cuore di tanta gente”. Si legge infatti in un biglietto destinato a una bambina: “gentile fanciulla, non ci sei sconosciuta. Con questo dono ti diciamo benvenuta a Palermo, ti vogliamo bene”. E ancora: “Buona Pasqua, con affetto da Ester, 7 anni”. L’uovo però può essere anche acquistato: “noi raccomandiamo di comprarlo da qualche associazione di beneficienza - continua Antonella - in modo da fare un bel gesto per i bambini che riceveranno la cioccolata, ma anche per la ricerca”. La raccolta si concluderà sabato 27 Marzo, e intanto circa 300 uova di Pasqua sono già state raccolte.

I punti di consegna si trovano:

- Convento dei Frati Francescani, Via Terrasanta 79 (ang. Via Almeyda, cinema Gaudium)

dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.00, chiedere di Angela Pecoraro

- Giocheria Via A. De Gasperi 91, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

- A.s.d. Solo Danza via Val di Mazara n. 9, martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30

- Libreria Nuova Europa, Via E. Restivo 125, lunedì dalle 16.00 alle 19.00

- Mail Boxes di Linda Rubino, Via Nicolò Turrisi 40/42 (zona tribunale) dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00, il sabato solo la mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Per qualsiasi informazione telefonare ad Antonella Lanzarone (3517224309) e Angela Pecoraro (3404070682).

