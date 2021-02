Variante inglese, infettivologo a Palermo: "È più contagiosa ma non più letale"

"Giusto fare attenzione alla variante inglese del Covid ma non serve fare terrorismo". A parlare è il professore Antonio Cascio, direttore dell’unità di malattie infettive e tropicali del Policlinico universitario 'Paolo Giaccone' a Palermo.

"La variante inglese è più contagiosa - spiega - ma non è del tutto dimostrato che sia anche più letale. Il comportamento da adottare di fronte a questa variante è sempre lo stesso: mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina e cercare di stare in locali più possibile areati. Le curve di contagio potranno tornare a crescere, e così sarà fin quando non saremo tutti vaccinati. Attenzione massima, ma no al terrorismo".

