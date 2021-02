Febbraio caldissimo, i palermitani ne approfittano per una giornata a Mondello

Febbraio caldissimo. E i palermitani si riversano sul lungomare di Mondello, chi per fare una passeggiata, chi per fare sport, qualcuno per prendere un po' di sole o trascorrere la pausa pranzo in riva al mare. Per essere inverno, la spiaggia è piuttosto affollata, ma è scampato il pericolo assembramento.

Tutti distanti e con le mascherine. "Oggi abbiamo staccato da studio e altri impegni per goderci il mare", dice Corrado, "inoltre è una bella notizia che il traffico di persone sia contenuto". Simona e Gabriele, invece, che vivono in Germania, approfittano di questo weekend estivo: domani temperature ancora più alte, e prevedono di fare un trekking a Monte Pellegrino. Per Manuela e Nicole al contrario sarà l'occasione giusta per ripetere la visita al mare: "Mangeremo un gelato, o qualche attività in acqua, solo per svagarci un po'", dicono.

