Regali di Natale da donare ai più poveri, a Palermo ci sono le "Scatole Scaldacuore"

“L’iniziativa originaria si chiama Scatole di Natale, noi l’abbiamo rinominata Scatole Scaldacuore perché pensavamo, e ne abbiamo avuto la certezza, che scaldano il cuore di chi le riceve, ma anche di chi le compone, perché abbiamo ricevuto tante scatole realizzate davvero con amore”. Queste le parole di Antonella Lanzarone, promotrice di un progetto di solidarietà esploso a Palermo nell’ultima settimana.

Si tratta di regali di Natale, donati spontaneamente da cittadini generosi - e creativi - e destinati a chi è più in difficoltà. La raccolta andrà avanti fino al 18 dicembre e le regole per comporre la Scatola Scaldacuore sono semplici: basta prendere una scatola di scarpe e riempirla con “una cosa calda”, come guanti, sciarpe, maglioni, “una cosa golosa”, ovvero cioccolato o dolciumi, “un passatempo”, come riviste, carte da gioco o libri, “un prodotto di bellezza”, per esempio creme o bagno schiuma, e “un biglietto gentile, perché le parole valgono più degli oggetti”.

Alcuni di questi articoli possono essere usati - non il prodotto di bellezza, né, naturalmente, la cosa golosa - e chi lo desidera può cimentarsi nella decorazione della scatola, coinvolgendo magari i più piccini. Sulle scatole poi è necessario indicare il destinatario: uomo, donna, unisex, bambina o bambino, e la fascia d’età.

“Siamo felici che le scatole siano state realizzate con tanta cura e con messaggi davvero emozionanti”, dice ancora Antonella. “Inizialmente il progetto volevamo destinarlo solo ai senza dimora della città”, racconta poi Angela Pecoraro, che lavora con i frati francescani e che da anni è impegnata nel sociale, “il martedì si fa il giro su strada e insieme al pasto caldo volevamo consegnare un pacco regalo, quindi pensavamo che sarebbero arrivate non più di 200 scatole, ci ponevamo anche il problema dei numeri, magari non riuscivamo a coprire tutti. Invece abbiamo raccolto più di 3.000 scatole, abbiamo istituito 5 punti di raccolta e contattato altre organizzazioni che operano sul territorio, i centri di accoglienza e alcune parrocchie, che assistono tante famiglie che in quest’anno particolare hanno perso il lavoro”.

L’iniziativa riscuote un enorme successo: già dai primi giorni, i post diffusi su Facebook raggiungono milioni di visualizzazioni e qualcuno telefona anche da altre regioni. “La prima telefonata da fuori l’abbiamo ricevuta dal presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, che voleva spedire una Scatola Scaldacuore a Palermo. Abbiamo chiesto a quel punto di replicare l’iniziativa nelle loro città, perché abbiamo capito che avrebbe funzionato, ma soprattutto perché il bisogno è ovunque”, racconta Angela.

E l’iniziativa è stata infatti replicata a Roma, a Siracusa, a Lentini, in piccoli comuni siciliani, estesa a nuovi destinatari, come dice Angela: “Magari rivolta anche agli anziani, perché il bisogno non è solo economico, ma è anche avere qualcuno che pensa a te. C’è molta solitudine quest’anno. Avere un regalo sotto l’albero, anche a sorpresa, in quest’anno particola credo che sia una cosa molto bella, soprattutto perché alcune scatole sono state decorate dai bambini con tanta cura, e con il cuore”. La mole di lavoro per Antonella è Angela è immensa, fra raccolte, messaggi, telefonate, ma entrambe si dicono felici di poter aiutare un po’ tutti, in una città che ne ha davvero bisogno.

Punti di raccolta:

- Convento dei Frati Francescani, Via Terrasanta 79 Palermo (ang. Via Almeyda, cinema Gaudium) dal lunedì al giovedì

dalle 9.30 alle 12.30, chiedere di Angela Pecoraro

- MyRoom - Il tuo spazio libero

Via Monti Iblei, 35 - Palermo

da LUNEDI' a VENERDI' 15:00-20:00

- Mail Boxes Etc...147 di Linda Rubino

Via Nicolò Turrisi 40/42 Palermo (zona tribunale)

orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00

il sabato solo la mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00

potete far lasciare al desk i pacchi a qualsiasi operatore che sarà informato di tutto.

- Frati Minimi per la Carità Onlus

Punto di raccolta

Segreteria Parrocchia San Francesco di Paola

Piazza San Francesco di Paola

Tutti i giorni dalle ore 8 alle 11 e dalle ore 17 alle ore 19

Riferimento Sig.ra Daniela

- Parrocchia Maria Ss. Dell'Addaura all'interno dell'istituto Roosevelt (dopo lo stabilimento La Marsa) lungomare Cristoforo Colombo nei giorni di martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19 o subito prima delle messe.

© Riproduzione riservata