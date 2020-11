Balli in spiaggia senza mascherina, il video che "incrimina" Angela Chianello

Gira video in spiaggia con un gruppo di persone e per giunta senza mascherina. Per questo motivo Angela Chianello, nota ormai come "Angela da Mondello" è stata convocata al commissariato dove è rimasta per diverse ore.

Alla donna e al suo agente musicale sono state comminate le sanzioni amministrative previste dalla legge anti Covid. La casalinga, ormai star del web, ha girato il video senza rispettare la norma che vieta assembramenti e che prevede l'uso della mascherina.

