Palermo, servono slot liberi: in cinque con il foglio di via

Ancora una settimana, poi si fa sul serio: il ritiro in Valle d’Aosta segnerà il via della stagione 2025/26 per il Palermo, ma la rivoluzione è già in corso e deve inevitabilmente tenere conto dei parametri della Serie B sulla lista over.

I rosa possono tenere in organico un limite di 18 giocatori nati entro il 31 dicembre 2000, il che significa che per operare con tranquillità nel mercato in entrata bisogna accelerare con le uscite. Al momento gli over a disposizione di Inzaghi sono proprio 18, ma in viale del Fante contano di alleggerire l’elenco nel minor tempo possibile.

I nomi di chi non farà parte del nuovo progetto tecnico sono già noti: Insigne, Di Mariano, Nikolaou, Saric e Verre. Nei prossimi giorni, quando verrà diramata la lista dei convocati per il ritiro, arriverà una prima risposta su quanto le trattative che li riguardano siano in stato avanzato: quasi certa l’esclusione del bosniaco, che dovrebbe andare al Modena come pedina di scambio per Palumbo, e dell’ex Frosinone, per il cui passaggio all’Avellino mancano gli ultimi dettagli.