Terra, palermitano fonda "Friends for the Earth": "Un mondo green è meglio per tutti"

On line il progetto dell'artista Max Serradifalco. Nasce infatti Friends for the Earth la prima web community internazionale dedicata alla green economy.

All'interno della piattaforma i profili di produttori biologici, ingegneri ambientali ed esperti botanici, che da ogni parte del mondo contribuiscono alla salvaguardia del pianeta Terra.

Una green community che tradotta in tutte le lingue del mondo è dedicata a coloro che, attraverso il proprio impegno stanno contribuendo alla transizione green, tanto necessaria, quanto indispensabile per il futuro degli esseri viventi che abitano il pianeta Terra.

“L'idea di creare la community Friends for the Earth nasce durante il lockdown. Una parentesi temporale in cui siamo stati tutti costretti a fermarci e a riflettere sulla vita, sui valori che contano veramente e sul nostro piccolo pianeta dalle risorse limitate - spiega Max Serradifalco, ideatore della community - sapevo che dopo questo periodo tutto sarebbe tornato come prima: smog, fiumi, mari inquinati e tanto altro. La cosa mi dava un senso di tristezza nell’anima. Da qui la decisione di intraprendere un percorso di speranza per un nuovo umanesimo, per una Terra da proteggere e valorizzare concretamente. Friends for the Earth si prefigge, infatti, di diventare la più grande web community della green economy nel mondo, al fine di mettere in evidenza chi della sostenibilità ne ha fatto la propria bandiera. Con questa community diffonderemo le nostre scelte di vita per comunicare al mondo che cambiare è possibile”.

Nel video di Marco Gullà, l'intervista a Max Serradifalco.

© Riproduzione riservata