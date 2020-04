Coronavirus, azienda di Partinico al fianco della Protezione civile: donate 100mila mascherine

Centomila mascherine chirurgiche per alla Protezione civile siciliana da distribuire agli ospedali e alla forze dell'ordine dell'Isola. È la donazione di MagicMotorsport, azienda meccatronica di Partinico. Questo pomeriggio ne è stata consegnata una parte, 89mila in tutto, in quanto le restanti non sono riuscite a giungere a destinazione.

L’ufficio legale si è immediatamente attivato «per verificare le cause dell’ammanco e si riserva alla luce della gravità dei fatti e in relazione al particolare momento storico, di rivolgersi alle autorità competenti nell'ipotesi in cui le mascherine chirurgiche non fossero rinvenute».

«MagicMotorSport ha lavorato più di un mese per raggiungere l’obiettivo e il risultato non era per nulla scontato -spiega Bogdan Skutkiewicz, CEO dell'azienda -. Con il dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia, abbiamo concordato la distribuzione per Ospedali e Forze dell’Ordine. Vogliamo dimostrare la nostra vicinanza, la nostra stima, il nostro rispetto a tutti quelli che in questi mesi hanno lavorato e continuano a lavorare per tentare di contenere il diffondersi del COVID-19 nell’Isola e perciò indipendentemente dal risultato delle verifiche avviate per l’ammanco dei dispositivi medici, completeremo la donazione appena possibile, consegnando il numero restante di mascherine. Abbiamo preso un impegno con la Sicilia e lo manterremo».

MagicMotorSport si è impegnata, fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus, per sostenere sanità pubblica e le forze dell’Ordine. Nelle scorse settimane erano state già donate oltre 30mila mascherine monouso di tipo chirurgico e un ecografo multifunzionale, quest’ultimo al COVID-Hospital di Partinico.

Video di Marcella Chirchio.

© Riproduzione riservata