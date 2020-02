Torna a Palermo "La domenica Favorita": visite e spettacoli, tutte le novità

Presentata oggi presso Palazzo Comitini a Palermo la quarta edizione de “La domenica Favorita”.

Presenti il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore al decoro urbano Fabio Giambrone e i fondatori del comitato della manifestazione Nicola Fabio Corsini, Marco Lampasona e Nicola Tricomi.

Molte le novità di questa edizione. Eccone alcune: istituiti i mercoledì didattici (8 e 22 aprile, 6 e 13 maggio) dedicati alle scolaresche per trasferire una conoscenza più approfondita del parco alle nuove generazioni, così da trasmettere loro la conoscenza del territorio e la sua valorizzazione per favorire il rispetto dell’ambiente.

Inoltre il parco sarà̀ sede della staffetta podistica Stra-Papà destinata alle scuole medie. In programma anche visite naturalistiche/culturali nei weekend, oltre ai classici cinque eventi domenicali (8 marzo, 5 e 19 aprile, 3 e 10 maggio). Inoltre visite culturali/naturalistiche ed aperitivi culturali tutti i weekend dal 14 marzo al 13 maggio.

Un'altra novità di quest'anno è la Start Up Favorita: per la prima volta il parco diventa sede di un contest per selezionare una start up con un progetto innovativo sul tema salute-benessere e per valorizzazione delle aree di pregio naturalistico e culturale da accompagnare sul mercato.

Previsti inoltre spettacoli, concerti e cabaret presso il Campo Ostacoli.

La quarta edizione comincerà ufficialmente domenica 8 marzo. In programma messa alle 10.15 all’interno della cappella del Museo Pitrè. Al termine della celebrazione la Fanfara dell’esercito Italiano sesto reggimento bersaglieri eseguirà l’inno nazionale.

Sempre domenica particolare attenzione alle donne, in occasione della festa della Donna. Villa Niscemi infatti farà da sfondo a Ritratto di Donna, l’iniziativa che vedrà la fotografa professionista, Floriana Di Carlo, eseguire ritratti, in tempo reale, alle donne presenti e donarli loro in formato digitale. Tra Villa Niscemi e la Palazzina Cinese, sempre in omaggio alle donne, avrà luogo una itinerante parata folk in abiti della tradizione popolare siciliana a cura del teatro Ditirammu.

Per domenica 8 marzo il parco sarà aperto al traffico e le attività previste si concentreranno su un’area limitata a Villa Niscemi e alla Palazzina Cinese. Per le successive domeniche in programma, 5 e 19 aprile, 3 e 10 maggio le attività si svolgeranno nell’intera area del Parco che verrà chiuso al traffico.

In questo video di Marcella Chirchio le interviste a Fabio Corsini co-fondatore del comitato "La domenica Favorita" e al sindaco Leoluca Orlando.

© Riproduzione riservata