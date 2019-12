Arancine di vari gusti, con speck, al burro, con salsiccia, salmone e cuccìa fatta in casa. Così i palermitani e non stanno trascorrendo questo giorno di Santa Lucia.

"L'arancina è speciale - sostiene un cittadino -. Con qualsiasi ripieno, è sempre buona". Entusiasti anche alcuni turisti presenti in città. "L'ho mangiata oggi per la prima volta al suino nero e alla carne - spiega un ragazzo pugliese - e per è me l'arancina è femmina".

© Riproduzione riservata