A Palermo c'è la Peace Run: "Corsa a staffetta per unire chi porta la pace nel cuore"

A Palermo la tappa conclusiva della “Peace Run”, con centinaia di bambini protagonisti. Si è trattato di una settimana multiculturale, inclusiva e interreligiosa di iniziative di pace, promossa dalla “Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run”, che quest’anno ha avuto Palermo come palcoscenico.

Diverse le tappe - il Tribunale, piazza Pretoria, la Cattedrale fino a Palazzo Reale - tutte attraversate con il Telo della pace più lungo d’Italia, 160 metri, seguiti dalla banda musicale del liceo Regina Margherita di Palermo.

Consegnata al presidente Gianfranco Miccichè la fiaccola della pace, che è stata tra le mani dei più importanti leader del mondo, come Nelson Mandela.

"Meraviglioso sapere e vedere che nel mondo c'è gente che fa girare questo telo e questa fiaccola in nome della pace", ha detto Miccichè. "Si tratta di una corsa a staffetta che attraversa tutto il mondo per unire tutti coloro che portano la pace nel cuore, pace intesa come presenza di amore nella famiglia", ha aggiunto Stefano Cenni, vice presidente italiano Peace Run.

In questo video, le interviste a Gianfranco Miccichè e a Stefano Cenni.

