Record di incassi per "Tuttapposto", a Palermo la candid camera di Lipari

Il suo film "Tuttapposto" è il primo incasso italiano della settimana, ed ecco che Roberto Lipari ci scherza sopra con un video ironico condiviso sui suoi canali social.

Il comico palermitano ha organizzato una candid-camera per le strade della città in cui cerca di vendere ai passanti il dvd pirata del suo film.

"Tuttapposto è il primo film in classifica, ma io ci sono rimasto molto male perchè nessuno si è messo a fare pirateria", dice scherzando Lipari nel video. Diretta da Gianni Costantino, la pellicola racconta di Roberto, uno studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami.

Essendo figlio del magnifico rettore, Roberto andrà ben presto contro la sua famiglia realizzando un’app per smartphone chiamata "Tuttapposto" che valuta l’operato dei professori.

