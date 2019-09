Un fiore per il beato Puglisi, studenti in Cattedrale a Palermo

Un fiore per il beato Giuseppe Puglisi, studenti e insegnanti hanno deposto un fiore sulla tomba di don Pino nella Cattedrale di Palermo. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro di Accoglienza Padre Nostro e dalla parrocchia San Gaetano. Presenti diverse scuole: Orestano, Rapisardi, scuola media Puglisi, istituti comprensivi di Monreale e Pioppo, confraternità Santa Maria Immacolata di Passo di Rigano, confraternità di San Castrenze – Monreale.

Tutti insieme sono entrati in processione in Cattedrale intonando il canto "Servo per amore". Dopo un breve momento di preghiera, l'evento si è concluso con l’omaggio floreale alle spoglie del beato.

In questo video, l'intervista a Maurizio Artale, presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro.

