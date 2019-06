Via i rifiuti dalla spiaggia di Romagnolo a Palermo, volontari in azione: il video

Volontari in azione lungo la spiaggia di Romagnolo a Palermo, nell'ambito del progetto Gocce di Sostenibilità. Si tratta di una campagna in difesa dell'ambiente promossa dal centro commerciale Forum Palermo, e realizzata in collaborazione - e in esclusiva per la Sicilia - con Acqua Group e Pubblicità Progresso, con il Patrocinio gratuito del Comune di Palermo.

La direzione del centro commerciale, insieme a gruppi di volontari, si è data appuntamento in via Messina Marine, in prossimità di piazzetta Sperone, per ripulire dai rifiuti non biodegradabili un tratto della spiaggia di Romagnolo guidati da due personaggi palermitani della CiRiesco Squad.

L'accesso alla spiaggia, che è facilmente raggiungibile da un varco a mare, è segnalato da un cartello.

