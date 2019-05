Aids, la prevenzione viaggia su due ruote: da Palermo campagna itinerante su una moto Ape

Una moto Ape speciale che girerà l’Italia per sensibilizzare giovani e non solo al tema della prevenzione dell’AIDS. Si chiama infatti “La prevenzione va in tournée” il progetto promosso dell’associazione siciliana Trinart, presentato oggi presso l’impresa sociale Moltivolti di Palermo (via Giuseppe Mario Puglia, 21).

Un’iniziativa che l’associazione di volontariato Trinart ha attivato in collaborazione con Nps Italia ( Network Persone Sieropositive) e con Sism (Segretariato Italiano Studenti in Medicina).

I medici sella Sism, infatti, affiancheranno i volontari della Trinart nelle varie tappe italiane fornendo agli interessati consulti medici e la possibilità di effettuare test gratuiti dell’HIV.

La una campagna on the road di prevenzione dell’AIDS è un progetto che parte dal basso, finanziato mediante crowdfunding, con la partecipazione attiva di artisti e associazioni che puntano a sensibilizzare l’opinione pubblica anche tramite il canale dell’arte, confronti e laboratori.

L’Ape così vedrà cambiata la sua funzione ordinaria, diventando mezzo con il quale fare sensibilizzazione portando in giro per tutta l’Italia brochure informative e contraccettivi gratuiti.

Il viaggio della prevenzione partirà da Palermo domani e attraverserà le città di Napoli, Roma, Firenze, Fano, Ravenna e Milano.

“L’idea quella di promuovere l’educazione alla salute e l’educazione sessuale. Entrambi concetti che passano anche per l’educazione ai sentimenti. Il tutto per evitare la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani - spiega Alessandra Puccio, presidente associazione Trinart - negli ultimi anni, infatti, si sta assistendo ad un aumento di coloro che risultano affetti da HIV. Numeri che risultano preoccupanti soprattutto per quanto riguarda i giovani. La causa - sottolinea la Puccio - oggi non risulta più essere né la droga e nemmeno la scarsa informazione negli ambienti omosessuali. La malattia, infatti, si diffonde tra i soggetti che non risultano abbastanza preparati e informati circa le possibilità di contagio. E tra coloro purtroppo ci sono i giovani. Il nostro vuole essere quindi anche un invito al ministro della pubblica istruzione a promuovere l’educazione sessuale nelle scuole come attività importanze per la salute dei ragazzi”. Il progetto si avvale della collaborazione di numerosi artisti, ognuno di loro, infatti, accompagnerà il viaggio dell’Ape nelle varie tappe italiane.

A Palermo coinvolti Hopnn e Acnaz , a Napoli Carlo Knet , a Firenze la ballerina e attrice Chiara Burgio e Mauro Palotta a Roma. Hanno collaborato al progetto anche l’istituto Regina Margherita, il Pietro Piazza e l’istituto Mattarella Dolci di Palermo. Lo scrittore Alessio Castiglione, inoltre, autore del romanzo Annegare (Navarra editore), destinerà il trenta per cento di ogni copia venduta alla raccolta fondi a sostegno dell’iniziativa. Durante il tour sarà concessa la possibilità di eseguire test HIV e verranno raccolte diverse opere artistiche, per realizzare un’esposizione collettiva in occasione del convegno nazionale sulla prevenzione ICAR 2019 che si terrà a Milano il 5 e il 7 giugno. Inoltre, in ogni città, saranno organizzati dei momenti con artisti e associazioni del territorio. Tra le associazioni coinvolte nel progetto: Nps Italia, Nps Sicilia, Nps Emilia Romagna, Less Onlus, Sism Napoli, Sism Roma, Sism Milano, Sism Italia, Agedo Marche, Arcigay, Marche Cesvop, associazione Settimana delle Culture, Alternativa Libertaria, Studio 40A, associazione culturale Attivamente.

In questo video, le interviste ad Alessandra Puccio presidente dell'associazione Trinacria e all'assessore Zaher Darwish.

