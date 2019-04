Federica torna in mare, liberata Caretta caretta sul lungomare di Cefalù

Federica è finalmente tornata in mare. La Caretta caretta, recuperata dalla Capitaneria di Porto di Siracusa lo scorso febbraio, ieri mattina è stata riportata in mare sul lungomare Giardina di Cefalù.

La liberazione della tartaruga è stata organizzata dal Comune di Cefalù, in collaborazione con l’istituto zooprofilattico Sicilia, in occasione della settima edizione dell’Earth Day Cefalù, la manifestazione ambientale in cui si celebra il pianeta Terra e se ne promuove la salvaguardia.

