Bastoni di legno intagliati, l'arte del palermitano Damiano Sabatino

La sua arte, nata come una passione, un vero e proprio passatempo, è quella dell'intaglio di bastoni di legno. Semplici pezzi di legno che Damiano Sabatino, siciliano, trasforma in opere d'arte, richiestissime dai turisti che vengono in Sicilia.

Damiano intaglia i suoi bastoni dove capita: o nel balcone di casa sua, a Palermo, o nelle Madonie, a Bompietro. Le sue opere d'arte gli hanno permesso di ottenere un importante riconoscimento dell’UNESCO che, nel 2014, attraverso il dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità siciliana, lo ha inserito nel REIS, il registro dei tesori umani viventi.

"Mi sono ritrovato in solitudine, insegnando al Nord, dove il legno non mancava. E allora cominciai a intagliare, raccogliendo subito grandi soddisfazioni e tanto apprezzamento" racconta Sabatino. "Nel 2014 poi ho ricevuto un premio dalla Commissione Unesco, che mi ha iscritto nel registro dei beni immateriali. Mi sono sentito ancora più incentivato...".

