No alla violenza con il... trucco: evento a Palermo con Tomarchio, make up artist delle star

Dire no alla violenza attraverso il make up. Si è tenuto ieri all'ex Noviziato dei Crociferi di via Torremuzza a Palermo un evento, unico in Sicilia e organizzato da Orazio Tomarchio, make up artist delle star del calibro di Sophia Loren, Monica Bellucci e Susan Sarandon.

Al "Beauty Heart Secret Show", questo il nome dell'evento, era presente un pubblico che ha avuto la possibilità di partecipare ad un percorso emozionale che ha esaltato la bellezza esteriore ma anche quella dell'animo umano.

Madrina dell'evento Jessica Notaro, la miss aggredita dall'ex fidanzato che ha dato il suo saluto ai presenti attraverso un video.

© Riproduzione riservata