Papilloma virus, a Palermo il camper dell'Asp per test e vaccini gratuiti

Nella giornata internazionale contro il papilloma virus, con il suo camper itinerante, fermo oggi a piazza Verdi a Palermo, davanti al Teatro Massimo, l’Asp effettua test per le malattie sessualmente trasmissibili e il vaccino contro il papilloma virus. Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’Università e dalle ore 9 alle 18, gratuitamente e senza prenotazione, medici e infermieri del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio dell’Azienda sanitaria cureranno interventi di counseling e screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse.

“I test precoci rappresentano l'unica strada per avviare in tempo le terapie mediche e limitare il diffondersi delle infezioni – spiega Sara Palmeri medico dell’Asp -. Siamo qui per promuovere, come facciamo ogni giorno nei nostri centri vaccinali, i vaccini e le buone pratiche di salute”.

Il vaccino contro il papilloma virus è raccomandato alle donne da 11 a 45 anni e agli uomini da 11 a 26 anni. In tanti hanno approfittato dell’opportunità e tanti genitori hanno accompagnato i loro figli. Tra i vantaggi anche il fatto di non dover prenotare il test e attendere tempi lunghi.

