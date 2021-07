Al Policlinico di Palermo si sperimenta una pillola contro il Covid, si cercano 10 volontari

Si chiama Molnupiravir ed è un antivirale che somministrato per via orale, sotto forma di pillola, per due volte al giorno per 5 giorni potrebbe guarire dal Coronavirus. Il farmaco, che è stato definito come molto promettente in fase di test, sarà sperimentato al Policlinico di Palermo e in poche altre strutture sanitarie italiane: sotto osservazione la sua capacità di inibire la replicazione del Covid abbattendo così la carica virale se preso entro i primi giorni dalla comparsa dell’infezione.

Finora l’unico antivirale efficace contro la malattia disponibile nel mercato è il Remdesivir - sviluppato inizialmente come cura contro l’Ebola - che però è utilizzato solo per in pazienti ricoverati in via endovenosa mentre l’altra cura contro il Covid, sempre da cominciare durante le

prime fasi della malattia, è rappresentata dagli anticorpi monoclonali che, legandosi alla proteina Spike, impediscono l’ingresso del virus nelle cellule.

Il Principal Investigator, ovvero il responsabile della conduzione della ricerca clinica sul Molnupiravir a Palermo, è il professore Antonio Cascio, direttore dell’unità di Malattie Infettive dell’ospedale universitario palermitano.

Il Policlinico cerca 10 volontari per sperimentare la cura. Chi volesse ricevere ulteriori informazioni può scrivere all’indirizzo email stu- dio.ant ivirale.covid@gmail.com

