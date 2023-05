Palermo, un padiglione ecosostenibile per i migranti alla Missione di Biagio Conte

Un nuovo padiglione di 1260 metri quadrati, destinato all’accoglienza dei migranti completamente riqualificato e autonomo dal punto di vista energetico, è stato consegnato alla Cittadella del povero e della speranza in via Decollati a Palermo. Si tratta dei locali dell’ex Aeronautica che la Regione ha dotato di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile che permetterà alla Missione di fratello Biagio Conte di abbattere del 70% i costi dell’energia elettrica.

I lavori di efficientamento energetico sono costati circa un milione di euro grazie alle risorse dell’Azione 4.1.1 del Po Fesr 2014/2020. Nel grande padiglione, che potrà ospitare 300 persone, soprattutto migranti, è stata realizzata la coibentazione delle murature esterne con un cappotto termico dello spessore di 6 centimetri e la copertura con pannelli e controsoffitto. Si è proceduto con la sostituzione di tutti i corpi illuminati con lampade led e infissi con serramenti ad alta efficienza. È stato predisposto un impianto solare termico per la produzione dell’acqua calda per i bagni e un impianto fotovoltaico di 40Kw di potenza per la copertura dei fabbisogni di energia elettrica.

“Siamo sollecitati quotidianamente – spiega don Pino Vitrano -. Ci chiamano da più parti di Italia e noi vorremmo dare il benvenuto a tutti i nostri fratelli. Fratello Biagio già vedeva in questi locali la creazione di alcune attività formative per i fratelli e una nuova camerata. Oggi sarebbe felice di vivere questo momento. La Regione ha dato un segno di apertura alla Missione e alla città”.

Il presidente della Regione, Renato Schifani sottolinea: “Fratello Biagio vive, ci guarda e al suo impegno, alla sua fede, regaliamo ciò che gli avevamo promesso. Non ci fermiamo qui, continueremo ad essere vicini alla Missione, rendendo onore alla sua memoria. Ho lanciato mesi fa un’idea che intendo perseguire, quella di creare una fondazione. Lo faremo insieme al Comune e alla futura provincia, coinvolgendo tutti gli enti istituzionali, per la salvaguardia del nome di fratello Biagio ma anche per aiutare don Pino e i volontari a svolgere le loro attività. I tecnici della Regione affermano che già il 70% delle utenze elettriche sarà abbattuto attraverso i pannelli, quindi il costo si ridurrà di almeno due terzi rispetto al passato. Non ci sarà più quella richiesta che avviliva fratello Biagio che lo spingeva a dover chiudere aiuto alle istituzioni. Noi abbiamo già estinto in buona parte il debito che questa struttura aveva nei confronti dell’Enel”.

