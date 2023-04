Protesta dei centri sociali contro il governo Meloni a Palermo, traffico bloccato in centro

Un centinaio di giovani dei centri sociali sono scesi piazza a Palermo per protestare contro il governo Meloni. La manifestazione ha creato disagi in centro e in particolare in via Roma, chiusa al traffico ieri a tarda sera, quando è andata in scena la protesta organizzata da Anomalia e Exkarcere e delle associazioni Non una di meno, Officina del popolo e Smash repression Sicily. I ragazzi si sono dati appuntamento a piazza Sant’Anna, appendendo disegni e scritte lungo la cancellata della chiesa, prima di muovere in corteo.

Nel video il corteo in via Roma

