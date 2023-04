Tour appalti a Palermo: Asmel incontra i comuni siciliani aderenti

Tour di Asmel consortile a Palermo. Alcuni rappresentanti della società pubblica che si occupa di committenza e che nell'ultimo anno ha espletato 6500 gare per enti locali e loro forme associative ha approfondito stamani, a Palazzo Comitini, alla presenza degli amministratori dei comuni aderenti le modalità operative di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti finanziati dal Pnrr e dal Pnc.

L’evento è stata promosso dall’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione che rappresenta 4.111 soci tra Comuni ed Enti locali in tutta Italia, di cui 295 in Sicilia.

“Affianchiamo i Comuni in tutti quelli che sono gli adempimenti da mettere in pratica per poter affrontare tutte le attività di loro competenza – spiega Antonio Zuccaro responsabile tecnico di Asmel consortile esperto di pubblica amministrazione -.

Il tour appalti è un modo per rappresentare la vicinanza di Asmel agli enti territoriali per poter dibattere insieme sui temi del momento, in particolare il Pnrr. Asmel è presente con un servizio di supporto sia sulla partecipazione ai bandi sia nella fase di rendicontazione dei fondi che sta dando molte difficoltà con l’utilizzo di questa piattaforma Regis".

Il 30 marzo scorso è stato approvato il nuovo codice degli appalti che ha introdotto delle novità. In particolare sono state rese stabili quelle che erano le procedure straordinarie che dovevano servire a velocizzare gli investimenti del Pnrr con il nuovo codice che è stato approvato il 31 marzo che sarà vigente dal 1 Luglio 2023.

"Queste misure straordinarie – spiega Zuccaro - vengono recepite nella normativa ordinaria. Per questo Asmel cerca di confrontarsi con i Comuni per capire quali siano le difficoltà. I Comuni sono tra i più virtuosi perché si confrontano con i problemi reali. Le difficoltà vengono individuate nella mancata programmazione”.

Per Vito Rizzo esperto Enti locali Asmel “la Sicilia è una delle regioni nelle quali c’è maggiore attenzione per la valorizzazione dell’autonomia degli enti locali. Quindi Asmel che è l’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali qui ha delle radici molto forti. Oggi a Palermo incontriamo i Comuni soci e non soci. Asmel è un punto di riferimento proprio per tutte quelle azioni, iniziative, quell’associazionismo di servizio che serve a rendere più facile il compito dei Comuni, dei dipendenti e degli amministratori comunali. Si sviluppano una serie di attività di servizi gratuiti che vengono offerti ai soci e con questi appuntamenti formativi c’è la possibilità di incontrarsi e di focalizzare l’attenzione su quelle che sono le tematiche di maggiore attualità”.

Nel video parlano Antonio Zuccaro responsabile tecnico di Asmel Consortile esperto pubblica amministrazione e Vito Rizzo esperto Enti locali Asmel.

