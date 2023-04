Palermo, sfida per la biodiversità: riqualificazione della Favorita e gemellaggio con Istanbul

Palermo è la prima città italiana ad aderire alla rete mondiale «Cities With Nature», la piattaforma che connette comunità di tutto il mondo sul tema della biodiversità e che punta all'integrazione del verde nel tessuto urbano. Il progetto è stato presentato a Palazzo delle Aquile, dove sono stati elencati gli strumenti che verranno attuati nella strategia di rigenerazione urbana della città di Palermo.

«Si tratta di una piattaforma internazionale – spiega Stefania Romano coordinatrice globale della rete – che mette insieme partner di tutto il mondo che si occupano di sostenibilità ambientale. Lo scopo è creare uno spazio per le città di tutto il mondo per trovare gli strumenti tecnici e pratici su una pianificazione urbanistica legata alla natura».

Tra i progetti, la riqualificazione della Favorita e un gemellaggio con Istanbul.

Per il sindaco Roberto Lagalla «questa iniziativa è un gesto di attenzione verso una tematica attuale e prospettica che racchiude in sé due grandi e fondamentali asset per la comunità, uno è quello della tutela dell’ambiente naturale e costruito e l’altra è quella dei determinanti di salute che a queste scelte inevitabilmente si collegano. Ci occuperemo del tavolo per l’Health city ovvero la città della salute – continua il sindaco –. Mettere insieme la città della natura e la città della salute in un quadro di sostenibilità ecologica costituisce una sfida importante per il futuro di tutte le città e certamente della nostra».

Il progetto coinvolge inevitabilmente gli assessorati al Verde con Andrea Mineo e all’Urbanistica con Maurizio Carta. «Dobbiamo individuare soluzioni di sviluppo e di riqualificazione – afferma l’assessore Carta – basate sulla natura. Oggi l’alleanza tra urbanistica e biofilia è un elemento fondamentale. Impariamo dalla natura a produrre fonti di energia rinnovabili. Non può non esserci Palermo in una rete internazionale di città che hanno nella natura un potente elemento identitario. Il gemellaggio con altre città è utile, permette ai nostri dirigenti e funzionari di andare in altri contesti dove alcune cose sono state già fatte e capire come è possibile farle anche qui. Ci permette, inoltre, di avere gli occhi e la pressione del mondo su quello che facciamo. Palermo come Marsiglia , come Barcellona, come tante città del Mediterraneo».

Nel video Stefania Romano, il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Maurizio Carta.

