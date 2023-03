La sanità post Covid a Palermo: lunghe liste d'attesa e nuovi medici da assumere

Lunghe liste d’attesa e nuovi medici e infermieri da assumere. È questa la denuncia di Davide Faraone di Azione - Italia Viva - Renew Europe, che ha organizzato un convegno nei Giardini del Massimo, proprio per affrontare il tema della sanità nel periodo post covid.

Un momento di riflessione al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche Antonino Amato dell’ordine professioni infermieristiche, Toti Amato presidente dell’ordine dei medici Sicilia, Giuseppe Castiglione parlamentare Azione - Italia Viva - Renew Europe, Barbara Cittadini presidente nazionale Aiop, Antonio Cucinella presidente associazione giovani medici per l'Italia, Massimo Midiri, rettore dell’Università e Alfredo Procaccini vicepresidente nazionale Federfarma.

“La sanità è una vera emergenza in questo Paese nonostante la politica continui a negarlo – dichiara Davide Faraone -. Ci sono 15 mila diagnosi non fatte su screening oncologici e c’è gente per questo che rischia la vita. Oggi faremo delle proposte per azzerare le liste di attesa, per far assumere nuovi medici e infermieri. È stata data attenzione al sistema sanitario nazionale quando c’era il covid e oggi l’ha persa del tutto nonostante le emergenze siano ancora all’ordine del giorno”.

Il rettore di Unipa, Massimo Midiri sottolinea l’importanza di destinare più fondi alle strutture ospedaliere, pubbliche o accreditate. “E servono anche alla formazione – aggiunge il rettore – perché il sistema pandemico ci ha insegnato che mancavano gli specialisti. Dobbiamo chiedere alla politica di non trascurare l’importantissimo tema della formazione”.

Toti Amato, presidente dell’ordine dei medici Sicilia, manifesta perplessità sulla mancanza di medici e infermieri. “Arrivano attrezzature, mezzi, apparecchiature – dice Amato - ma non si fa cenno a quello che è il capitale umano”. Alfredo Procaccini spiega il ruolo delle farmacie che nel periodo della pandemia ha ampliato i suoi servizi. “La farmacia è diventata sempre più prossimale – dice - e il cittadino ha sempre trovato una porta aperta”.

Nel video, Davide Faraone, Massimo Midiri, Toti Amato, Alfredo Procaccini.

