Le immagini delle scritte no vax contro la stampa all'Ordine dei Giornalisti

Un atto vandalico all'esterno del complesso che ospita l'Ordine dei giornalisti Sicilia, in via Bernini a Palermo. Scritte realizzate nella notte con spray rosso nelle quali si esprimono concetti come "I vax uccidono", "Complici di genocidio", "Stampa nazista". Concetti che l'Ordine dei giornalisti respinge con forza, stigmatizzando i metodi attraverso i quali vengono espressi. L'Odg Sicilia continua a essere sentinella dell'informazione e organismo a tutela del diritto dei cittadini di essere informati, peraltro sancito dalla Costituzione.

© Riproduzione riservata